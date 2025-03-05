Трамп сравнил помощь США Украине с отнятой у ребенка конфетой

По его словам, Белый дом легко расставался с бюджетными деньгами.фото: x.com/POTUSАдминистрация Джо Байдена расставалась с огромными американскими бюджетными средствами с легкостью отбирания конфеты у ребенка.
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