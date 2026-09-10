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Ушаков: Путин на полях саммита БРИКС в Индии проведет ряд двусторонних встреч

Ушаков: Путин на полях саммита БРИКС в Индии проведет ряд двусторонних встреч

  Полноформатная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина не включена в программу саммита БРИКС в Индии, однако лидеры смогут пообщаться в кулуарах, сообщил Юрий Ушаков.

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