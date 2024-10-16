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Новости экономики России

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Дивиденды по "префам" "Сургутнефтегаза" по итогам года могут превысить 8 рублей

Индекс Мосбиржи вчера продолжил тяготеть к восстановлению и вернулся к 2800 пунктам. Во всех ключевых сегментах преобладали позитивные настроения, но торговая активность вновь заметно сократилась - ухудшение сантимента на мировых рынках и дальнейшая коррекция нефтяных котировок сдерживали спрос на "голубые фишки".

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