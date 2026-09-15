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Царьград

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Муж погибшей от удара БПЛА в Нижнекамске: «Молил Бога, чтобы это было ошибкой»

Муж погибшей от удара БПЛА в Нижнекамске: «Молил Бога, чтобы это было ошибкой»

В результате удара беспилотника в Нижнекамске погибли две молодые женщины.В Нижнекамске в результате атаки украинского беспилотника погибли 28‑летняя Динара и 25‑летняя Раиля.

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