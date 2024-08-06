В Самарской области началось голосование за подключение сел к мобильному интернету

У жителей Самарской области есть возможность с 5 августа до 17 ноября принять участие во Всероссийском голосовании за подключение сел и поселков с населением от 100 до 500 человек к мобильному интернету в 2025 году.
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