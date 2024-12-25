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Царьград

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Водитель на УАЗе атаковал здание военкомата в Гусь-Хрустальном с поджогом авто

Водитель на УАЗе атаковал здание военкомата в Гусь-Хрустальном с поджогом авто

ЧП в Гусь-Хрустальном: Водитель внедорожника протаранил забор и врезался в здание военкомата в городе Гусь-Хрустальный.

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