Мрачный прогноз из США: Скоро Харьков станет непригодным для жизни

Российская армия не будет штурмовать Харьков – ей достаточно только перекрыть линии снабжения. Об этом в эфире канала «DW» заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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