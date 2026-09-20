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Орловские новости

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Заводской суд Орла приговорил к ограничению свободы за превышение самообороны

Заводской суд Орла приговорил к ограничению свободы за превышение самообороны

Драка произошла возле часовни в Орле, потерпевший ранее занимался вольной борьбой и начал душить Мамедова, который нанес ему три удара ножом, повредив сигмовидную кишку.

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