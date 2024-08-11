Фальсификация с заделом на будущее

Успехи авиации в Первой мировой войне на сухопутных ТВД были бесспорны. Доказать возможность применения самолётов против кораблей довелось подполковнику Уильяму Лендраму Митчеллу.
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