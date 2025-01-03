«Новогоднее чудо»: как юная балерина Наталья Седых стала Настенькой из «Морозко»

60 лет назад на советские экраны вышел фильм-сказка «Морозко». До сих пор он остаётся бессменным символом праздника, а фразу «Тепло ли тебе, девица?» каждый россиянин хотя бы раз слышал или произносил сам.
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