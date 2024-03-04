Титов выразил надежду, что руководство «Спартака» и «люди повыше» смогут помочь Промесу

Егор Титов высказался о ситуации вокруг Куинси Промеса. Бывший полузащитник сборной России и «Спартака», ветеран отечественного футбола Егор Титов поделился мыслями о ситуации вокруг форварда красно-белых Куинси Промеса .
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