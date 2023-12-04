Вопрос на засыпку: как маленький якорь удерживает большой корабль даже при сильном течении?

Когда смотришь на современные огромные корабли, то предсказуемым образом возникает вопрос: как такую громадину вообще способен удержать на одном месте относительно небольшой якорь? Ведь совершенно очевидно, что корабль — не просто очень большая, но еще и крайне тяжелая штука.