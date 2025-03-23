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Лиам Лоусон: «Хочу быть среди лидеров и продолжу работать ради этого»

Лиам Лоусон подвел итоги второго неудачного уик-энда в составе «Ред Булл». В Китае новозеландец квалифицировался 20-м, стартовал с пит-лейн из-за изменения настроек и финишировал 15-м.

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