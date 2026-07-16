Не всем нужно стоять в очереди: кого обязаны первыми заправлять на АЗС

Не всем нужно стоять в очереди: кого обязаны первыми заправлять на АЗСТопливный кризис все не отступает.
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