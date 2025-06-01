С 1 июня в Москве изменилась стоимость проезда на городском транспорте. / Источник: © Edgar Breshchanov/Global Look PressЦена поездки на метро, Московском центральном кольце и Московских центральных диаметрах (МЦД) на территории столицы, а также при использовании городского пассажирского транспорта по билету «Кошелек» на карте «Тройка» составит 67 рублей.