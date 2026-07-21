"Учимся выбирать": в лагерях Алтайского края стартовали избирательные кампании

В "Дружных" не по-детски серьезно. Еще бы — завтра выборы. Избирательная комиссия лагеря только-только создана, но уже со всей ответственностью исполняет вверенные обязанности: принимает документы и регистрирует кандидатов.
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