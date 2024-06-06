Рядовой солдат Вооруженных сил предстанет перед судом за убийство сослуживца и покушение на убийство второго

Рядовой Вооруженных сил России Александр Ткаченко предстанет перед Южным окружным военным судом в Ростове-на-Дону по делу о самоубийственном оставлении части, убийстве сослуживца и покушении на убийство другого военнослужащего.
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