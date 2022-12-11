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Луна Хендрикс: «Рада, что подняли возрастной ценз. Это позволяет увидеть более осознанное катание, на взрослых смотреть интереснее»

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс считает, что решение о поднятии возрастного ценза до 17 лет было верным.

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