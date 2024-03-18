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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виктор Вембаньяма набрал 33 очка, 15 подборов, 7 передач и 7 блок-шотов в победном матче с «Нетс»

Виктор Вембаньяма набрал 33 очка, 15 подборов, 7 передач и 7 блок-шотов в победном матче с «Нетс»

Первый номер драфта-2023 записал на свой счет 33 очка (14 из 26 с игры), 15 подборов, 7 передач и 7 блок-шотов за 36 минут.

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