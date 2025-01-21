БлокнотРУ Находящийся в политэмиграции в Нидерландах азербайджанский правозащитник, историк Ариф Юнусов рассказал, что армянские погромы в Баку в январе 1990 года были организованы по распоряжению экс-президента Азербайджана Гейдара Алиева.
Гейдар Алиев предал СССР, а Ильхам Алиев – Россию
Комментарии
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BaTaNya BaTaNya
Так это у них семейное
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7 час.
Анатолий Рябенко
Всех азеров из России вон. Они нахер не нужны в России. Хватит содержать врагов и сволочей. За погибших в самолёте россиян потребовать возмещение вреда и наказать самого Алиева.
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5 час.
Samarium
Как от осины не сможет родиться яблонька, так и тут: подобное к подобному...
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5 час.
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