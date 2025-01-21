Гейдар Алиев предал СССР, а Ильхам Алиев – Россию

BaTaNya BaTaNya Так это у них семейное

Анатолий Рябенко Всех азеров из России вон. Они нахер не нужны в России. Хватит содержать врагов и сволочей. За погибших в самолёте россиян потребовать возмещение вреда и наказать самого Алиева.