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Гейдар Алиев предал СССР, а Ильхам Алиев – Россию

Гейдар Алиев предал СССР, а Ильхам Алиев – Россию

БлокнотРУ Находящийся в политэмиграции в Нидерландах азербайджанский правозащитник, историк Ариф Юнусов рассказал, что армянские погромы в Баку в январе 1990 года были организованы по распоряжению экс-президента Азербайджана Гейдара Алиева.

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Комментарии
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BaTaNya BaTaNya
Так это у них семейное
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Анатолий Рябенко
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Samarium
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