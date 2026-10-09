НАТО проведёт в Италии ядерные учения без ядерного оружия

С 13 октября Италия на десять дней станет площадкой для ежегодных учений НАТО Steadfast Noon, которые в альянсе официально называют ядерными.
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