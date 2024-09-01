Сотрудники Департамента УИС поздравили с Днем знаний своих любимых учителей

В преддверии 1 сентября учреждения №77 Департамента УИС по Мангистауской области — майор юстиции Азат Шабиков, майор юстиции Гульдана Билял и старший лейтенант юстиции Адилет Сисенбаев — с теплотой вспомнили школьные годы и своих учителей, которые помогли им стать теми, кто они есть сейчас, передает inAktau.