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Как один простой танец сделал 49-летнюю охранницу звездой соцсетей — объяснение феномена

Как один простой танец сделал 49-летнюю охранницу звездой соцсетей — объяснение феномена

Однажды Светлана поучаствовала в танцевальном конкурсе в местном клубе, а теперь выступает на московских вечеринках.

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