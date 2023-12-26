В Самарской области полицейские и общественники присоединились к акции «Полицейский Дед Мороз»

Накануне Нового года, продолжая многолетнюю традицию и участвуя в акции МВД России «Полицейский Дед Мороз», сотрудники полиции совместно с председателем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Денисом Поплавским посетили воспитанников социально-реабилитационного центра «Гармония» в Жигулевске.