В Самарской области полицейские и общественники присоединились к акции «Полицейский Дед Мороз»

Накануне Нового года, продолжая многолетнюю традицию и участвуя в акции МВД России «Полицейский Дед Мороз», сотрудники полиции совместно с председателем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Денисом Поплавским посетили воспитанников социально-реабилитационного центра «Гармония» в Жигулевске.
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