«Предмет торга»: почему Турция поддерживает расширение НАТО и как это отразится на отношениях с РФ

Лев Добрый

Султан сам себе режиссёр, очень хорошо кидает лохов, при этом поимел огромные миллиарды баксов инвестиций, а также халявные нефть и газ по бросовым ценам, плюс отсрочка платежей до 2024 года, а возможно и после 2024 года, тема для нас закрыта!👀😱👈