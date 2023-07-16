«Предмет торга»: почему Турция поддерживает расширение НАТО и как это отразится на отношениях с РФ
Фото: Pixabay
Турция поддерживает расширение НАТО не ради какой-то конкретной страны, а ради мира и стабильности.
Комментарии
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Султан сам себе режиссёр, очень хорошо кидает лохов, при этом поимел огромные миллиарды баксов инвестиций, а также халявные нефть и газ по бросовым ценам, плюс отсрочка платежей до 2024 года, а возможно и после 2024 года, тема для нас закрыта!👀😱👈
Эрдоган это торгаш и не более, так что с турцией иметь серьезных дел ни как нельзя....
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