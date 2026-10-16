Yekaterinburg Businessart-EK LLC filed a lawsuit against singer and songwriter Lucy Chebotina. The application to the court was received on October 9, according to documents in the file files of arbitration cases.
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