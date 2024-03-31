Discord запустит рекламу с возможностью её отключения Discord, ранее позиционирова...

Discord запустит рекламу с возможностью её отключенияDiscord, ранее позиционировавший себя как социальная сеть без рекламы, на этой неделе объявил о планах по запуску новых рекламных объявлений — «Спонсированные квесты», которые станут частью платформы начиная со следующей недели.
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