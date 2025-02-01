Цена оборудования для военного музея в бывшем "Доме афганцев" снизилась на 12 млн рублей

Компании-победителю заплатят 7,8 млн рублей, при этом максимальная цена контракта составляла 19,8 млн рублей Алтайский краеведческий музей потратит 7,8 млн рублей на изготовление экспозиционно-выставочного оборудования для нового военно-исторического отдела, который расположится в бывшем "Доме афганцев" (сейчас это уже Музей военной истории) на проспекте Комсомольском, 73б.
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