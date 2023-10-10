YLE: кабмин Финляндии хочет облегчить процесс конфискации недвижимости россиян

Как сообщает финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на министра юстиции страны Леену Мери, правительство до конца срока своих полномочий в 2027 году хочет упростить процесс изъятия недвижимости и акций в жилищных кооперативах у граждан РФ.