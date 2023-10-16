Российским компаниям стала доступна серверная операционная система СберБанка

Пресс-служба СберБанка сообщила, что государственным предприятия, госкорпорациям и другим российским компаниям стала доступна операционная система Platform V SberLinux OS Server, разработанная в СберТехе.
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