Военное обозрение

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Концерн «Калашников» разрабатывает систему управления огнем для стрелкового оружия

Концерн «Калашников» разрабатывает систему управления огнем для стрелкового оружия

Рекламное фото комплекса FN FCU Mk 3 Одним из наиболее интересных и перспективных направлений в сфере стрелкового оружия является разработка полноценных систем управления огнем.

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