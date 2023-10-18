В Москве ставки сделок по аренде элитного жилья за год выросли до пиковых значений. Об этом «Известиям» 19 октября сообщила генеральный директор агентства элитной недвижимости «Intermark Аренда» Елена Куликова.
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