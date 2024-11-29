Добрый вечер! Завтра в Донецке на 2℃ прохладнее Прогнозируется от -2℃ до 0℃ ☁ Сплошная облачность • 02:00: ☁️ -1℃ 69 ☂️ 2% • 05:00: ☁️ -1℃ 68 ☂️ 2% • 08:00: ☁️ -1℃ 68 ☂️ 2% • 11:00: ☁️ 0℃ 68 ☂️ 2% • 14:00: ☁️ 0℃ 68 ☂️ 2% • 17:00: ☁️ -1℃ 68 ☂️ 2% • 20:00: ☁️ -2℃ 68 ☂️ 2% • 23:00: ☁️ -2℃ 68 ☂️ 2% На протяжении всего дня погода в Донецке будет пасмурной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- ВСУ использовали по мирным людям и густонасёленному сектору снаряды с кассетными суббоеприпасвми. Последствия показали сами жители.Video: com.bongasof...
- Россияне станут очень богатыми из-за обвала рубля, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.
- Я думаю, что нам следует направить британские войска на Украину — Борис Джонсон
Свежие комментарии