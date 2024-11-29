Добрый вечер! Завтра в Донецке на 2℃ прохладнее Прогнозируется от -2℃ до 0℃ ☁ Сплошная облачность • 02:00: ☁️ -1℃ 69 ☂️ 2% • 05:00: ☁️ -1℃ 68 ☂️ 2% • 08:00: ☁️ -1℃ 68 ☂️ 2% • 11:00: ☁️ 0℃ 68 ☂️ 2% • 14:00: ☁️ 0℃ 68 ☂️ 2% • 17:00: ☁️ -1℃ 68 ☂️ 2% • 20:00: ☁️ -2℃ 68 ☂️ 2% • 23:00: ☁️ -2℃ 68 ☂️ 2% На протяжении всего дня погода в Донецке будет пасмурной.