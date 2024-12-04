В Южной Корее резко возросло число пользователей Telegram

В Южной Корее беспокойство граждан, а также нестабильность местных онлайн-ресурсов на фоне временного введения военного положения привело к резкому увеличению числа пользователей мессенджера Telegram, сообщает агентство «Ренхап».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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