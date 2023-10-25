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В России подскочили продажи противозачаточных таблеток

В России подскочили продажи противозачаточных таблеток

В России выросли продажи пероральных контрацептивов до максимума за последние шесть лет. По словам экспертов, это связано в числе прочего с введением ограничения на отпуск медикаментов для экстренного прерывания беременности.

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