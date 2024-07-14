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Российские военные взяли под контроль Урожайное

Российские военные взяли под контроль Урожайное

Россйиские военные из группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Урожайное на территории Донецкой народной республики (ДНР), сейчас там проводятся мероприятия по разминированию местности и зачистке от остатков очагов сопротивления украинской армии.

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