Украина отвергает мирную сделку

Стефания Новак

Никогда Зе не будет честным и открытым, это претит его природе. Он обманывал свой народ , ликвидировал всю информационную систему. И теперь даже в садиках детям насаждают ненависть к всему русскому, я уже не говорю о школах и институтах. даже те кто заканчивал институт в ССР забыли уроки истории и слушают только Зе. А ведь он обокрал украинский народ, накупил дворцов и домов, думает, что все заберет на тот свет.