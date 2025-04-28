Пальмовое масло хотят запретить в школах, вузах и детсадах

В России подготовили законопроект, который устанавливает запрет на использование пальмового масла в продуктах питания, предоставляемых в школах, вузах и детских садах, "Известия" в понедельник, 25 апреля 2025 года.
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