Крымская газета

7 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Евровидение - политизированная дешевая тусовка "по заказу".«Война» с Грузией...
  • Дмитрий Андреев
    Ветеранская сборн...
  • Дмитрий Андреев
    Участник команды "Таврида Мастерс" на ХХХ ЧР "Мастерс", г. Санкт-Петербург, 22-24 апреля 2022 г.: Которгина Елена, 62...Ветеранская сборн...

В Симферополе прошёл всероссийский полумарафон «ЗаБег»

В Симферополе прошёл всероссийский полумарафон «ЗаБег»

В крымской столице 22 мая прошёл Всероссийский полумарафон с синхронным стартом «ЗаБег.РФ».  Для участников были подготовлены четыре дистанции, а также различные зоны активности, фото- и фан-зоны, места отдыха и восстановления и массовые разминки.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх