В Симферополе прошёл всероссийский полумарафон «ЗаБег»

В крымской столице 22 мая прошёл Всероссийский полумарафон с синхронным стартом «ЗаБег.РФ». Для участников были подготовлены четыре дистанции, а также различные зоны активности, фото- и фан-зоны, места отдыха и восстановления и массовые разминки.