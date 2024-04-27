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  • ВераВерная
    Спасибо за информацию.Как обманули пенс...
  • Сергей Легков
    Мне в том году заменили старый неисправный счетчик на новый бесплатно.Как обманули пенс...
  • Жанна Чешева (Баранова)
    Спасибо, очень подробно и понятно, прямо сохраняю в закладочках у себя)))Как обманули пенс...

Как обманули пенсионерку при замене электросчетчика

Как обманули пенсионерку при замене электросчетчика

В статье «Как меня пыталась обмануть Мосэлектросеть» я рассказывал о том, как мошенники обманывают людей при замене автоматических выключателей (автоматов).

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Комментарии
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Жанна Чешева
Спасибо, очень подробно и понятно, прямо сохраняю в закладочках у себя)))
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13 час.
Сергей Легков
Мне в том году заменили старый неисправный счетчик на новый бесплатно.
Ответить
12 час.
ВераВерная
Спасибо за информацию.
Ответить
8 час.

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