В статье «Как меня пыталась обмануть Мосэлектросеть» я рассказывал о том, как мошенники обманывают людей при замене автоматических выключателей (автоматов).
Как обманули пенсионерку при замене электросчетчика
Комментарии
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Жанна Чешева
Спасибо, очень подробно и понятно, прямо сохраняю в закладочках у себя)))
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13 час.
Сергей Легков
Мне в том году заменили старый неисправный счетчик на новый бесплатно.
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12 час.
ВераВерная
Спасибо за информацию.
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8 час.
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