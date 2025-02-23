В Краснодарском крае полицейские и общественники реализуют мероприятия по профилактике киберпреступлений для студентов и пенсионеров

Сотрудники отдела уголовного розыска Управления МВД России по городу Новороссийску совместно с представителем Общественного совета провели профилактическую встречу по противодействию IT-мошенничеству с курсантами Морского колледжа Государственного морского Университета имени Ф.
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