МИД России осудил акт агрессии США в отношении Ирака и Сирии

Россия решительно осуждает вопиющий акт американо-британской агрессии против суверенных государств. Ирака и Сирии и добивается срочного рассмотрения ситуации в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН).
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