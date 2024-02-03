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МИД России осудил акт агрессии США в отношении Ирака и Сирии

МИД России осудил акт агрессии США в отношении Ирака и Сирии

Россия решительно осуждает вопиющий акт американо-британской агрессии против суверенных государств. Ирака и Сирии и добивается срочного рассмотрения ситуации в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН).

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