Военные ВС России разработали различные способы противодействия дронам ВСУ

Бронегруппа группировки войск "Запад" тайно выходит к огневой точке. Здесь давно все переключились на ночной образ жизни из-за засилья дронов военнослужащих ВСУ и украинских националистов, но военные ВС России смогли разные способы противодействия беспилотникам боевиков, сообщает военкор "Известий" Денис Кулага.