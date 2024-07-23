Военные ВС России разработали различные способы противодействия дронам ВСУ

Бронегруппа группировки войск "Запад" тайно выходит к огневой точке. Здесь давно все переключились на ночной образ жизни из-за засилья дронов военнослужащих ВСУ и украинских националистов, но военные ВС России смогли разные способы противодействия беспилотникам боевиков, сообщает военкор "Известий" Денис Кулага.
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