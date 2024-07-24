Петербуржцам напомнили правила безопасности вблизи водоемов

С начала купального сезона произошло 24 происшествия В Петербург пришла жара – горожане ищут спасения вблизи водоёмов, но многие забывают об элементарных правилах безопасности, сообщили сегодня в пресс-службе МЧС Петербурга.
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