Россиянам облегчили доступ в суд

Россиянам упростили доступ в суд. Для подачи документов достаточно иметь смартфон или другой гаджет. Этот альтернативный способ, о котором говорил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Верхового суда РФ Вячеславом Лебедевым 6 февраля, действует и широко применяется, пояснил URA.