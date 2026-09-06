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"Дим, ну какая я русофобка?" Бывший сосед раскрыл неожиданные факты о Каллас

"Дим, ну какая я русофобка?" Бывший сосед раскрыл неожиданные факты о Каллас

RONALD WITTEK/EPA/TASS Глава евродипломатии Кая Каллас в юности нормально относилась к русским и не считала себя русофобкой.

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