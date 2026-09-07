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Царьград

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Русские военные спасли бойца ВСУ после почти года в укрытии

Русские военные спасли бойца ВСУ после почти года в укрытии

Русские военные спасли обессиленного бойца ВСУ, скрывавшегося в лесу почти год. Разведка 352-го полка нашла нору бывших бойцов ВСУ, где началась операция по их эвакуации под обстрелами беспилотников.

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