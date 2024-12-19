Макс Ферстаппен попрощался с Пересом: «Было абсолютным удовольствием выступать с тобой»

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен посвятил пост Серхио Пересу, который был его напарником в 2021-2024 годах.
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