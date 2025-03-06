"500 воинов для ЧВК "Попов" уже есть"?

Игорь Кузнецов

Нужно понять направленность подобных публикаций. Это о "показателе несправедливости правовой системы", как написала "общественница", то есть недоверия к судопроизводству в целом? Или конкретно о "деле генерала" - за то, что "в непубличном поле правду сказал, а потом это стало уже публичным"? То есть можно знать что происходит на деле, но только "непублично" об этом обмениваться мнением с кем-то, кто потом на него напишет донос?