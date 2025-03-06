Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"500 воинов для ЧВК "Попов" уже есть"?

"500 воинов для ЧВК "Попов" уже есть"?

Летом прошлого года Иван Попов стал фигурантом уголовного дела о хищении более 1,7 тыс. тонн металлоконструкций, закупленных администрацией Запорожской области для оборонительных укреплений.

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
500 бойцов - ещё 24 и будет батальон.
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6 час.
BB
Belitskyi Belitskyi
Не пойму причем тут Подоляка, ведь вопрос генералом Поповым он поднял, когда автор в тряпочку молчал. Автор-провокатор
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6 час.
Игорь Кузнецов
Нужно понять направленность подобных публикаций. Это о  &quot;показателе несправедливости правовой системы&quot;, как написала &quot;общественница&quot;, то есть недоверия к судопроизводству в целом? Или конкретно о &quot;деле генерала&quot; - за то, что &quot;в непубличном поле правду сказал, а потом это стало уже публичным&quot;? То есть можно знать что происходит на деле, но только &quot;непублично&quot; об этом обмениваться мнением с кем-то, кто потом на него напишет донос?
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5 час.
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