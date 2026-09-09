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Джульетта Николс: когда бетонные стены становятся домом

Джульетта Николс: когда бетонные стены становятся домом

Фанфик по мотивам сериала Укрытие Глава 1. Бетон и память Джульетта Николс помнила мир до войны. Помнила, как солнечный свет лился сквозь чистые окна, как пахло свежескошенной травой, как люди улыбались без страха в глазах.

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